"Nous approfondissons le partenariat Inde - Israël" : Betsalel Smotrich reçoit le ministre indien du Commerce

Dans le prolongement de la visite du ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, en Inde en septembre dernier et de la signature d'un accord de protection des investissements entre les deux pays, le ministre a reçu ce jeudi son homologue indien du Commerce et de l'Industrie, Piyush Goyal. Les deux responsables ont discuté du renforcement des liens économiques entre leurs nations dans de nombreux domaines.

Le ministre Goyal s'est rendu en Israël à la tête d'une délégation composée de dizaines d'hommes d'affaires indiens. Les deux pays examinent actuellement la possibilité de conclure un accord de libre-échange global, qui inclurait également des aspects liés au commerce des services financiers. Dans les prochains mois, un premier dialogue financier entre les ministères des Finances des deux États devrait également se tenir.

Par ailleurs, les ministres œuvrent conjointement à la mise en place d'un protocole financier, un cadre d'accord bilatéral permettant d'accorder des crédits aux exportateurs et importateurs à des conditions préférentielles.

Le ministre des Finances israélien a présenté à son homologue indien une série d'opportunités d'investissement en Israël, notamment le futur appel d'offres pour la concession d'exploitation des ressources et de gestion des actifs de la mer Morte, ainsi que l'appel d'offres pour le métro de la région de Tel Aviv, dans le but d'encourager la participation d'entreprises indiennes à ces processus.

Les ministres ont également évoqué l'avancement du corridor économique reliant l'Inde au Moyen-Orient et à l'Europe (IMEC) et sont convenus de renforcer la coopération entre leurs pays pour faire avancer ce projet.

"La coopération entre Israël et l'Inde représente un potentiel considérable pour les deux nations. Je suis fier d'avoir eu l'honneur de signer l'accord de protection des investissements avec l'Inde, un accord qui a ouvert la voie à l'accord commercial qui sera signé, avec l'aide de Dieu, cette semaine, et je suis heureux d'accueillir le ministre indien du Commerce lors de cette importante visite réciproque. L'Inde et Israël partagent des valeurs communes et des intérêts communs. Nous avons des amis communs et des ennemis communs, et la série d'accords qui seront signés prochainement entre nos pays permettra à ce partenariat de se concrétiser en retombées économiques réelles dans les décennies à venir. Je remercie mon ami le ministre Barkat pour son partenariat dans le renforcement des liens entre nos pays", a déclaré Smotrich.