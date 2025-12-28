Le Somaliland assure que la reconnaissance israélienne n'est pas conditionnée à un accueil de Gazaouis

Dans le contexte de la reconnaissance israélienne de son pays, le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, Abdulrahman Duale Adan, s'est exprimé dimanche matin à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet.

"Nous considérons les relations Somaliland-Israël comme un partenariat direct et porteur d'avenir", a-t-il déclaré. "Israël fut l'un des premiers pays à reconnaître le Somaliland en 1960, et la reconnaissance renouvelée aujourd'hui reflète une continuité historique plutôt qu'un développement nouveau. Notre coopération se concentrera sur la diplomatie, le commerce, la technologie, l'agriculture, la gestion des ressources en eau, la santé et la sécurité. Le Somaliland aspire à des partenariats ouverts, pacifiques et mutuellement bénéfiques."

Le ministre s'est refusé à commenter les propos du président américain Donald Trump, tout en estimant que cette reconnaissance influencera positivement les relations entre le

Somaliland et les États-Unis. "La reconnaissance d'Israël renforce la reconnaissance internationale croissante du Somaliland en tant qu'État stable, démocratique et responsable dans une région fragile. Nous pensons que d'autres pays, dont les États-Unis et des partenaires clés sur la scène mondiale, réévaluent de plus en plus leur politique sur la base des principes du droit international et de trois décennies de paix, de bonne gouvernance, de stabilité, d'indépendance fonctionnelle et de tradition démocratique au Somaliland."

Le ministre a fermement nié que la reconnaissance israélienne soit liée à un accord concernant Gaza : "Le Somaliland n'a ni discuté ni accepté d'accueillir ou de recevoir des personnes de la bande de Gaza. La politique étrangère du Somaliland repose sur le droit international, la souveraineté et les principes humanitaires. Toute autre allégation est mensongère et vise à tromper l'opinion publique."

Face aux condamnations des pays arabes soutenant l'intégrité territoriale de la Somalie, il a souhaité préciser : "Notre message est de respecter cela et de procéder par le dialogue. Le statut du Somaliland est ancré dans des faits historiques. La reconnaissance du Somaliland ne nuit pas à la paix régionale et ne compromet pas les intérêts des États voisins."

Vendredi dernier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officialisé la reconnaissance par Israël du Somaliland comme État indépendant, déclenchant des célébrations dans la région sécessionniste mais aussi de vives critiques dans le monde arabe. Ancienne colonie britannique, le Somaliland s'est proclamé indépendant en 1991 et fonctionne depuis comme un État de facto avec sa capitale Hargeisa, bénéficiant notamment du soutien des Émirats arabes unis.