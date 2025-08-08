"Nous n'exporterons aucune arme vers Israël qui pourrait être utilisée à Gaza", déclare le chancelier allemand

Articles recommandés -

La décision du cabinet de sécurité israélien concernant la prise de contrôle de la bande de Gaza suscite de vives critiques mondiales. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi qu'"Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme du Hamas", mais a simultanément annoncé que son pays "cessera immédiatement d'exporter des armes et équipements de combat vers Israël destinés à être utilisés dans la bande de Gaza, et ce jusqu'à nouvel ordre".

Cette décision revêt une importance considérable : l'Allemagne occupe la deuxième place mondiale des exportateurs d'armes vers Israël, représentant plus de 30% des importations sécuritaires israéliennes. Merz a souligné que "les négociations, le cessez-le-feu et la libération des otages constituent notre priorité absolue".

L'embargo touche notamment un contrat historique signé à l'été 2023 entre l'industrie aéronautique israélienne et l'Allemagne pour la vente du système "Arrow 3" d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Cette transaction, la plus importante de l'histoire militaire israélienne, avait été officiellement approuvée lors de la visite de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant en Allemagne et finalisée en novembre 2023.

Cette décision marque un tournant significatif dans les relations sécuritaires germano-israéliennes, l'Allemagne conditionnant désormais ses livraisons d'armements aux développements diplomatiques dans la région.