"Le 7 octobre ne doit pas se répéter, mais nous ne pouvons rester les bras croisés en voyant les Palestiniens mourir de faim" (Olaf Schulz à Jérusalem)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré ce dimanche le chancelier allemand Olaf Schulz dans son bureau à Jérusalem.

Dans une déclaration aux médias, Benjamin Netanyahou a évoqué la poursuite de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. "Nous faisons des efforts pour augmenter l'aide, mais il y a un problème avec sa distribution. Dès son arrivée dans la bande de Gaza, il est pillé par le Hamas et d’autres groupes terroristes. Nous avons besoin d’un effort commun pour empêcher cela", a-t-il déclaré.

Olaf Schulz, pour sa part, a déclaré qu'"une grande partie du Hamas a été détruite". "En tant qu'ami d'Israël, j'ai exprimé mes craintes, et j'ai clairement indiqué que le 7 octobre ne devait pas se répéter. Le nombre de victimes va augmenter, comment pouvons-nous protéger les civils à Rafah ?", a-t-il interrogé en soulignant que Berlin "ne pourra pas rester les bras croisés en regardant les Palestiniens mourir de faim". "J'ai exprimé les inquiétudes qui pourraient surgir, et en même temps j'ai également précisé qu'il fallait augmenter l'aide humanitaire", a-t-il ajouté.

"Je sais à quel point il est difficile de signer un accord avec le Hamas, mais le moment est néanmoins venu de parvenir à un accord. La sécurité est la chose la plus importante pour moi, nous devons lutter contre le terrorisme contre Israël, mais nous avons besoin d'une solution au conflit qui sera positive aussi bien pour Israël, que pour les Palestiniens", a poursuivi le chancelier allemand. "La bande de Gaza et la Cisjordanie appartiennent aux Palestiniens. L’Allemagne se tient aux côtés d’Israël en tant que partenaire et ami. Nous vous soutenons dans toutes vos actions, mais le terrorisme ne peut pas être uniquement vaincu par la voie militaire", a-t-il conclu.