Ofir Sofer remercie Washington pour son soutien "indéfectible" à Israël

Le ministre israélien de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a reçu ce jeudi dans son bureau à Jérusalem l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. La rencontre a porté sur plusieurs dossiers stratégiques et sécuritaires, dont les négociations en cours pour la libération des otages, l’évolution de la guerre à Gaza, ainsi que la lutte contre la montée de l’antisémitisme dans le monde.

Le ministre Sofer a exprimé sa gratitude envers Washington pour son soutien constant à Israël depuis le début du conflit, en particulier durant l’opération « Réveil du Lion ». Il a également salué la position ferme de l’ambassadeur en faveur du droit d’Israël à se défendre et à affirmer ses droits historiques sur la Terre d’Israël.

Au cours de la discussion, Ofir Sofer a présenté les projets de son ministère visant à favoriser l’intégration des nouveaux immigrants dans les communautés locales. Il a souligné la nécessité de répondre à l’essor de l’antisémitisme, notamment dans les universités et les campus à l’étranger, appelant à une action coordonnée des pays occidentaux. Le ministre a par ailleurs regretté l’insuffisance des mesures prises par certaines nations, comme la France, le Royaume-Uni et le Canada, pour lutter efficacement contre les discours de haine et les violences antisémites. Il a remercié l’ambassadeur Huckabee pour son engagement dans ce combat et pour son opposition aux campagnes visant à délégitimer Israël. « Les États-Unis jouent un rôle clé dans la défense d’Israël et dans la prévention de la reconnaissance d’un État palestinien », a déclaré Ofir Sofer à l’issue de la rencontre.