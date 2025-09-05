Paris envisagerait plusieurs ripostes en cas de fermeture du consulat français à Jérusalem par Israël

Articles recommandés -

Un bras de fer diplomatique s’intensifie entre Paris et Jérusalem, sur fond d’intention de la France de reconnaître officiellement un État palestinien. Selon des sources diplomatiques, Israël envisagerait de fermer le consulat général de France à Jérusalem si Emmanuel Macron allait jusqu’au bout de cette décision.

Pour Paris, la menace est prise au sérieux. Située au cœur de la Ville sainte, la représentation diplomatique française a un statut particulier : bien plus qu’un simple consulat, elle agit de facto comme une ambassade auprès des Palestiniens. Sa fermeture constituerait donc pour Paris un acte d’une gravité exceptionnelle.

Les menaces israéliennes et la riposte française

L’avertissement israélien a été transmis directement à l’Élysée. Du côté français, on refuse pour l’instant de dévoiler la nature des contre-mesures envisagées, mais plusieurs options circulent au Quai d’Orsay. Parmi elles : la fermeture d’un consulat israélien en France en représailles, la réduction du nombre de passeports diplomatiques accordés aux représentants israéliens présents sur le territoire français, des restrictions imposées aux activités du Mossad en France, où les services israéliens disposent d’une importante base opérationnelle. Paris pourrait notamment limiter le nombre de ses agents, une décision susceptible d’entraîner en retour l’expulsion de diplomates français d'Israël.

Le spectre d’une escalade

Selon des sources proches du dossier, le scénario le plus radical évoqué à Paris serait l’expulsion de diplomates israéliens. Une autre mesure, plus subtile mais symboliquement forte, consisterait à réduire la protection rapprochée actuellement accordée à l’ambassadeur d’Israël en France, une protection jugée "précieuse" par les autorités israéliennes.

Un haut diplomate français a résumé l’état d’esprit à l’Élysée : "Si Israël veut jouer, nous savons aussi jouer", a rapporté le journaliste Georges Malbrunot sur RTL. Toutefois, l'ambassade de France en Israël a tenu à clarifier cette rumeur : "l'affirmation selon laquelle la France a l'intention de réduire le niveau de sécurité de l'ambassadeur d'Israël à Paris n'est en aucun cas vrai. La France n'a pas l'intention de jouer avec la sécurité de ses partenaires, en particulier lorsqu'il s'agit d'une ambassade comme celle d'Israël, qui est plus exposée que d'autres. Par conséquent, ne prêtez aucune attention à cette fausse information".