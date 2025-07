Un jeune homme d'une vingtaine d'années tué dans un attentat à l'arme à feu au carrefour du Gush Etzion

Articles recommandés -

Un civil israélien âgé d'une vingtaine d'années a été tué dans l'attentat l'arme à feu perpétré par au moins deux terroristes au carrefour du Gush Etzion, dans la région de Jérusalem. "Nous avons été informés qu'un homme avait été blessé lors d'une fusillade et nous avons immédiatement dépêché d'importantes forces sur les lieux", a indiqué le secouriste Achiad Goharyan, qui a été le premier à arriver sur les lieux.

"Nous avons trouvé un jeune homme d'environ 20 ans, inconscient, sans pouls ni respiration, avec des blessures par balle sur le corps. Nous avons procédé à des examens médicaux, mais malheureusement, ses blessures étaient graves et nous avons été contraints de constater son décès".

"Suite à un rapport faisant état d'une attaque au carrefour de Gush Etzion, deux terroristes sont arrivés sur les lieux et ont mené une attaque combinée à coups de feu et de couteau", a de son côté indiqué Tsahal. "Les forces de Tsahal et d'autres membres du personnel de sécurité présents sur les lieux ont tiré sur les terroristes et les ont éliminés. Les forces de Tsahal encerclent actuellement le village de Halhul et procèdent à des blocus dans la zone".

Le lieu de l'événement se trouve sur le parking du supermarché Rami Levy, près du carrefour du Gush Etzion. Un témoin oculaire a indiqué avoir vu un terroriste tirer sur un civil, avant de s'enfuir. Selon des sources sur place, deux terroristes sont entrés dans le supermarché, ont poignardé le gardien de sécurité et ont tenté de lui prendre l'arme qu'il tenait. Ils tentent de tirer, puis le personnel de sécurité fait irruption.

Les forces israéliennes ont bloqué toutes les entrées des villes d'Hébron et de Bethléem pour tenter de retrouver d'éventuel complices. Les deux terroristes se sont infiltrés illégalement en Israël à bord d'une voiture volée et armés de couteaux, selon les premiers éléments de l'enquête.