Près de 2 000 Druzes israéliens disent avoir l'intention de rejoindre les combats en Syrie

Près de 2 000 Druzes israéliens ont manifesté leur intention de rejoindre les combats en Syrie pour défendre leurs coreligionnaires à Soueïda, victimes d'affrontements intercommunautaires qui ont fait plus de 700 morts dans cette province majoritairement druze du sud syrien, a rapporté Kan samedi soir.

Cette mobilisation exceptionnelle inquiète profondément l'establishment sécuritaire israélien. Dans un document contenant noms et numéros d'identité de Druzes servant dans Tsahal et les services de sécurité, les signataires déclarent : "Nous nous préparons à nous porter volontaires pour combattre aux côtés de nos frères de Soueïda. Le moment est venu d'être prêts à défendre nos frères, notre terre et notre religion."

Face à cette escalade, le coordinateur gouvernemental pour les territoires, le général Ghassan Alian, lui-même druze israélien, a rendu visite au cheikh Muafaq Tarif, l'un des dirigeants communautaires, pour transmettre un message d'apaisement : "Laissez Tsahal s'occuper des événements."

Mercredi dernier, des dizaines de Druzes avaient déjà tenté de franchir la frontière sous les gaz lacrymogènes israéliens. Tsahal avait alors autorisé près d'un millier d'Israéliens à traverser vers le territoire syrien sous contrôle militaire israélien, pour éviter des bousculades mortelles face à l'afflux massif vers la barrière frontalière.

Cette situation témoigne de la solidarité transfrontalière de cette minorité religieuse, partagée entre Israël, la Syrie et le Liban, dans un contexte régional particulièrement volatil.