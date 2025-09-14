Reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU : Israël s’attend à un "tsunami diplomatique"

Articles recommandés -

Israël se prépare à une semaine diplomatique explosive alors qu’un afflux de reconnaissances d’un État palestinien est attendu lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon plusieurs sources diplomatiques, Jérusalem redoute une vague coordonnée de déclarations unilatérales qui pourrait modifier l’équilibre politique régional et international.

Lors d’un briefing aux ambassadeurs israéliens dans le monde, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a reconnu qu’Israël n’avait pas encore arrêté sa stratégie face à ce scénario. Parmi les mesures envisagées figure l’éventuelle application du droit israélien à certaines zones de Judée-Samarie, une option qui serait une réponse directe aux initiatives occidentales.

Ce sujet devrait être abordé dans les discussions en cours avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, actuellement en visite en Israël. Ces entretiens visent notamment à évaluer la position de Washington, alors que l’administration Trump pourrait jouer un rôle clé dans la réaction israélienne. Cette réflexion intervient dans un climat tendu avec les Émirats arabes unis, partenaires clés d’Israël dans les accords d’Abraham. Abu Dhabi a récemment exprimé son mécontentement face à l’idée d’une déclaration de souveraineté israélienne, poussant Benjamin Netanyahou à geler puis annuler un projet initialement prévu. Pour Jérusalem, l’enjeu est désormais de calibrer sa réponse face à ce « tsunami diplomatique » annoncé, tout en évitant une crise ouverte avec ses alliés régionaux et occidentaux.