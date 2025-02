Rencontre Trump-Netanyahou : Le sort du Moyen-Orient en jeu à Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrera ce soir le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale, pour l'une des réunions les plus cruciales jamais tenues entre un Premier ministre israélien et un président américain. La rencontre est prévue à 23h00, heure israélienne, et sera suivie d'une conférence de presse conjointe. La priorité de Netanyahou est claire : l'Iran. Si Trump perçoit l'Iran comme une menace sérieuse, ayant même été la cible présumée d'une tentative d'assassinat, il hésite à engager une action militaire directe. "La logique de Trump est qu'il ne commencera pas de guerres mais les finira uniquement", indiquent des sources proches du dossier, suggérant que le président pourrait préférer aider Israël à "faire le sale travail".

Les discussions porteront également sur la deuxième phase de l'accord des otages. Netanyahou cherche à redéfinir les termes de l'accord pour éviter de franchir certaines "lignes rouges", notamment concernant l'axe Philadelphie. Les conditions israéliennes incluent la démilitarisation de Gaza, l'exil des dirigeants du Hamas, et leur non-participation à la reconstruction de Gaza.

Par ailleurs, l'administration Trump a préparé un "cadeau" d'un milliard de dollars, selon le Wall Street Journal, comprenant 4 700 bombes de deux types différents et des bulldozers D9. Cette aide militaire s'inscrit dans le contexte plus large du soutien américain à Israël. D'autres sujets seront abordés, notamment les mandats d'arrêt contre Netanyahou à La Haye, le cessez-le-feu au Liban, la nouvelle administration syrienne, et le renouvellement du mémorandum de coopération sécuritaire israélo-américain qui expire en 2028.

Le séjour de Netanyahou à Washington a été prolongé jusqu'à samedi soir, son bureau citant "de nombreuses demandes de rencontres de la part de responsables officiels américains". Son épouse Sarah, qui le rejoint après 70 jours aux États-Unis, participera à un dîner avec les Trump.