Reprise des relations diplomatiques : Benjamin Netanyahou s’entretient avec le président bolivien

Les relations entre Israël et la Bolivie ont officiellement repris mercredi, après plusieurs années de rupture. Quelques heures après la signature à Washington d’une déclaration conjointe par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et son homologue bolivien, Fernando Aramayo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu par téléphone avec le président bolivien Rodrigo Paz.

Selon le service de presse du gouvernement, Netanyahou a salué la décision de La Paz de rétablir les liens diplomatiques, rompues au début de la guerre entre Israël et le Hamas. À l’époque, la rupture avait été décidée par une administration bolivienne de gauche, qualifiée par Israël de "capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran". L’arrivée au pouvoir de Rodrigo Paz, figure plus proche du centre-droit, a ouvert la voie à un rapprochement rapide.

Lors de la conversation, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, "avec un accent particulier sur la sécurité". Ils ont également évoqué la relance du tourisme israélien en Bolivie, autrefois très dynamique grâce aux paysages naturels et à la richesse culturelle du pays andin.

Netanyahou a profité de cet échange pour inviter Rodrigo Paz à effectuer une visite officielle en Israël. Le président bolivien a accepté l’invitation, exprimant son souhait de voir s’établir "une bonne amitié" entre les deux peuples, selon le communiqué.

Ce geste s’inscrit dans la continuité d’un contact préalable : Gideon Sa'ar avait déjà appelé Paz le 20 octobre, juste après son élection, pour le féliciter. À cette occasion, le chef de la diplomatie israélienne avait rappelé les "longues années d’amitié" entre les deux nations et exprimé son ambition d’ouvrir "un nouveau chapitre" dans leurs relations.