Restriction des exportations turques vers Israël : "Erdogan sacrifie son économie pour soutenir le Hamas", affirme Katz

Après les mesures prises par la Turquie pour restreindre ses exportations vers Israël, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré que "Erdogan sacrifie une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour soutenir le Hamas". "Nous réagirons en conséquence et préparerons une longue liste de produits supplémentaires qu'Israël empêchera la Turquie d'exporter", a-t-il annoncé.

Turkish Presidency via AP, Pool

Mardi, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, avait annoncé que son pays imposerait des restrictions sur certains produits exportés vers l’État hébreu, "jusqu'à l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza". Les restrictions s'appliquent à partir de lundi et concernent des produits de 54 catégories différentes, a précisé Ömer Bolat.

Le chef de la diplomatie israélienne a donc ordonné à son tour mardi à la division économique de son ministère de préparer une longue liste de produits qu'Israël évitera dorénavant d'importer de Turquie. "La Turquie viole unilatéralement les accords commerciaux avec Israël, nous prenons toutes les mesures nécessaires", a affirmé Katz.

De plus, Israël appellera les pays et organisations pro-israéliens à cesser leurs investissements en Turquie et à éviter l'importation de produits de ce pays. L’État hébreu va par ailleurs demander à ses amis du Congrès américain d’examiner la violation par la Turquie des lois de boycott contre Israël et à imposer sanctions en conséquence.

"Erdogan sacrifie une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour son soutien aux meurtriers du Hamas qui ont violé, assassiné et mutilé les corps de femmes, jeunes filles et de personnes âgées et brûlé vifs des enfants", a déclaré Israël Katz. "Israël ne se soumettra pas à la violence et au chantage et prendra des mesures qui nuiront à l'économie turque", a-t-il assuré.