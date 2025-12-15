Rishon Letzion et Asuncion scellent un accord de jumelage

Dans un contexte marqué par l’attentat antisémite survenu en Australie, la ville israélienne de Rishon Letzion et Asuncion, capitale du Paraguay, ont signé lundi un accord de jumelage visant à renforcer leurs liens et à promouvoir une coopération durable dans de nombreux domaines. L’alliance porte notamment sur l’éducation, la culture, l’économie, l’innovation et l’hospitalité.

La cérémonie officielle s’est tenue en présence de plusieurs responsables de haut rang, dont le président de la Chambre des députés du Paraguay, le Dr Raúl Latorre, le maire d’Asuncion, Luis Bio, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, ainsi que le maire de Rishon Letzion, Raz Kinstlich. Les ambassadeurs du Paraguay en Israël, Alejandro Rubin, et d’Israël au Paraguay, Amit Mekel, figuraient également parmi les invités.

À l’issue de la signature, Raz Kinstlich a offert à son homologue paraguayen une ménorah spéciale en l’honneur de Hanouka. Le projet de jumelage avait été évoqué pour la première fois lors d’une rencontre en novembre dernier entre Gideon Saar et le président paraguayen Santiago Peña, au cours de laquelle Asuncion avait exprimé le souhait de s’associer à une grande ville israélienne au profil similaire.

Rishon Letzion et Asuncion partagent en effet plusieurs caractéristiques communes : ce sont deux villes centrales et dynamiques, alliant héritage historique et développement moderne, avec une attention particulière portée à la qualité de vie, à la culture et à la vie communautaire.

Le maire de Rishon Letzion a souligné la portée symbolique de cet accord dans le climat actuel. « Après l’attentat meurtrier de Sydney, nous avons une nouvelle fois vu que l’antisémitisme et le terrorisme ne connaissent pas de frontières. Dans ces moments, la véritable amitié entre les peuples est mise à l’épreuve », a-t-il déclaré, remerciant le Paraguay pour son soutien constant à Israël.

Le maire d’Asuncion, Luis Bio, a quant à lui estimé que ce jumelage allait « bien au-delà d’un accord formel », le qualifiant de « pont vivant » entre les deux peuples. Le Paraguay, considéré comme un allié historique d’Israël, a renforcé ce lien en transférant son ambassade à Jérusalem l’an dernier, reconnaissant ainsi officiellement la ville comme capitale d’Israël.