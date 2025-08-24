Articles recommandés -

Selon des informations révélées par Bloomberg et confirmées par Kan, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé son ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, aux Émirats arabes unis dans le cadre d’une mission discrète visant à apaiser les tensions bilatérales.

Le voyage, qui aurait eu lieu il y a environ deux semaines, n’a été annoncé ni par Jérusalem ni par Abu Dhabi. D’après des sources proches du dossier, Dermer a rencontré à Abou Dhabi plusieurs hauts responsables émiratis, dont le président Mohammed ben Zayed.

L’objectif principal de cette visite était de présenter aux Émirats les intentions d’Israël concernant la guerre à Gaza, notamment un possible projet de prise de contrôle de la ville de Gaza, une perspective jugée inquiétante par Abu Dhabi. Début août, les autorités émiraties avaient déjà averti qu’une telle décision pourrait avoir des "conséquences catastrophiques" pour la région.

Selon Bloomberg, la mission s’inscrivait également dans un contexte de préoccupations sécuritaires accrues. Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni auraient émis des alertes concernant de possibles menaces visant des sites liés à Israël ou à la communauté juive sur le sol émirati.

Cette visite survient alors que les relations entre Israël et les Émirats, signataires des accords d’Abraham en 2020, se sont dégradées à la suite de la guerre à Gaza et de l’expansion des implantations israéliennes en Judée-Samarie. La rencontre récente à Abu Dhabi entre le président ben Zayed et le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a également suscité l’irritation de l’entourage de Netanyahou, qui n’a pas encore effectué de visite officielle aux Émirats depuis la signature des accords.

Le bureau de Ron Dermer et les autorités émiraties n’ont pas souhaité commenter ces informations.