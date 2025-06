Ronen Bar : "Le Shin Bet s'est opposé aux transferts d'argent du Qatar vers Gaza"

Quelques jours avant la fin de son mandat, le directeur du Shin Bet Ronen Bar a révélé les conclusions d'une enquête interne concernant les transferts financiers autorisés par le gouvernement israélien depuis le Qatar vers la bande de Gaza. Dans une lettre officielle adressée au député Hili Tropper, Bar contredit frontalement les déclarations de Benjamin Netanyahou. Le chef du service de sécurité intérieure affirme que le Shin Bet s'est opposé "à de nombreuses reprises" aux transferts d'argent qatari, avertissant "les décideurs politiques" que ces fonds renforçaient le Hamas et finançaient des opérations militaires. "Le Shin Bet a présenté des preuves que l'argent transitait indirectement vers la branche militaire", précise-t-il dans sa correspondance.

Cette révélation fait suite à la conférence de presse de Netanyahou fin mai, où le Premier ministre avait affirmé que "l'argent transféré au Hamas l'a été sur recommandation du Shin Bet et du Mossad". Netanyahou avait également soutenu que ces fonds servaient uniquement à des fins civiles : "100 000 personnes dans le besoin, électricité et égouts".

Bar dément catégoriquement ces affirmations. "Tout au long des années, le Shin Bet s'est opposé aux transferts d'argent du Qatar vers Gaza", écrit-il. Le service avait proposé des mécanismes de contrôle pour réduire les risques et suggéré des alternatives, mais ces recommandations n'ont pas été adoptées. L'enquête interne s'est concentrée sur la période de l'ancien directeur Nadav Argaman, analysant les conversations, évaluations et documents transmis aux gouvernements Netanyahou et Bennett concernant les financements qataris.