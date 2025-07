Sa’ar à Wadephul : "Pas d’État palestinien car Israël ne renoncera pas à sa sécurité"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a reçu son homologue allemand, Johann Wadephul, à Jérusalem pour une rencontre tête-à-tête suivie d’une session élargie avec leurs équipes. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales, la situation à Gaza et les appels internationaux à reconnaître un État palestinien. Sa’ar a exposé les efforts humanitaires d’Israël, tout en soulignant les obstacles aux négociations pour les otages.

Selon Sa’ar, le Hamas refuse tout accord, profitant du soutien international généré par les critiques contre Israël. « Le Hamas retient les otages et ne se désarme pas, durcissant sa position en voyant les récompenses internationales », a-t-il déclaré. Il a critiqué les voix appelant à la reconnaissance d’un État palestinien sans conditions, affirmant que la Judée-Samarie (et non la Cisjordanie) fait partie du cœur historique d’Israël. « Les Juifs ont le droit de vivre en Judée-Samarie, à un kilomètre et demi d’ici. En Europe, on pense que les Juifs peuvent vivre à Berlin, Londres ou Paris, mais pas en Judée-Samarie. »

Sa’ar a dénoncé la construction illégale palestinienne en zone C comme une hypocrisie ignorée. Il a accusé l’Autorité palestinienne (AP) de financer les terroristes et d’inciter à la haine dans les écoles, mosquées et médias. « Si l’AP contrôle les frontières et l’espace aérien, cela permettra un flux d’armes iraniennes en Israël – cela ne se produira pas », a-t-il averti.

En conclusion, Sa’ar a été catégorique : « Pas d’État palestinien car Israël ne renoncera pas à sa sécurité. » Cette position ferme reflète les tensions croissantes avec l’Europe, où plusieurs pays, dont la France, préparent une reconnaissance unilatérale.