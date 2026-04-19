« Ses propos sont hypocrites et mensongers » : Herzog s'en prend au Premier ministre espagnol

Le président israélien a estimé que Pedro Sánchez cherchait à détourner l’attention de ses difficultés internes

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Le président israélien Isaac Herzog au Forum économique mondial de Davos
Le président israélien Isaac Herzog au Forum économique mondial de DavosAssociated Press

Le président israélien Isaac Herzog a vivement critiqué le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l’accusant de tenir des propos « hypocrites et mensongers » à l’égard d’Israël, dans une interview accordée au quotidien El Mundo.

Réagissant aux récentes déclarations de Pedro Sánchez, accusant notamment Israël de violer le droit international, Isaac Herzog a estimé que le chef du gouvernement espagnol cherchait à détourner l’attention de ses difficultés internes. « Certains responsables politiques tentent de faire oublier leurs problèmes domestiques par des attaques verbales à l’étranger, et c’est exactement ce qu’il a fait », a-t-il déclaré, rappelant que Pedro Sánchez lui avait exprimé « tristesse et solidarité » après les attaques du 7 octobre. L' allusion du président israélien fait notamment référence à la mise en examen pour corruption de l'épouse même de Pedro Sánchez.   

Le président israélien a également dénoncé l’attitude de Madrid face à l’Iran, accusant indirectement l’Espagne de ne pas adopter une position suffisamment ferme contre Gardiens de la révolution. Il a évoqué l'existence de réseaux liés à Téhéran à l’échelle internationale et critiqué le choix, selon lui, du Premier ministre espagnol de « s’en prendre à Israël plutôt que de s’opposer au régime iranien ».

Rappelons qu'une plainte pour crimes de guerre a été déposée devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. À l’origine de cette initiative, l’organisation juridique israélienne Shurat HaDin, qui accuse l’Espagne d’avoir indirectement soutenu le régime iranien via la fourniture de composants à double usage liés à des explosifs.

Malgré les tensions diplomatiques, Isaac Herzog a tenu à distinguer le gouvernement espagnol de sa population, affirmant « tendre la main au peuple espagnol » et soulignant les liens culturels et historiques entre les deux pays, notamment l’héritage du judaïsme séfarade.

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Sur le plan sécuritaire, le président israélien a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre les menaces du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran. Il a insisté sur la nécessité d’empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire, évoquant un « empire terroriste » menaçant, selon lui, non seulement Israël mais aussi l’Europe.

Enfin, Isaac Herzog a évoqué les perspectives de paix au Moyen-Orient, estimant qu’un règlement du conflit israélo-palestinien passerait par une dynamique régionale plus large. Il a notamment mentionné le potentiel de normalisation avec certains pays arabes, dont Arabie saoudite, comme levier pour relancer le dialogue avec les Palestiniens.

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