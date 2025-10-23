Smotrich : "Si l'Arabie saoudite conditionne la normalisation à un Etat palestinien, alors non merci"

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a lancé ce jeudi un message sans équivoque à l’Arabie saoudite, en réaction aux récents rapports affirmant que Riyad conditionnerait la normalisation des relations avec Israël à l’établissement d’un État palestinien.

« Si l’Arabie saoudite nous dit : normalisation contre un État palestinien, amis, non merci », a déclaré Smotrich lors d’une conférence organisée par l’Institut Tzomet et le journal Makor Rishon, consacrée à la « Halakha à l’ère technologique ». « Continuez à vous promener à dos de chameau dans les sables du désert saoudien, nous, nous poursuivrons notre développement dans tout ce que nous savons faire de merveilleux », a-t-il ajouté, manifestant un refus clair de céder à ce qu’il qualifie de chantage.

Cette prise de position intervient alors que, la veille, la Knesset a adopté en lecture préliminaire un projet de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, soutenu notamment par les partis du sionisme religieux et Otzma Yehudit, mais en contradiction avec la posture du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le vice-président américain J.D. Vance, arrivé à l’aéroport Ben Gourion avant son départ pour les États-Unis, s’est déclaré opposé à ce vote. « C’était étrange. Ils m’ont dit que c’était un vote symbolique, un coup politique, mais si c’est le cas, c’est vraiment stupide et j’en suis offensé », a-t-il déclaré, rappelant la ligne dure de l’administration Trump qui refuse l’annexion de la Cisjordanie.

Par ailleurs, un accord majeur de défense entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est en cours de finalisation. Le prince héritier Mohammed ben Salmane doit se rendre à Washington mi-novembre pour signer un pacte de sécurité, ainsi que des contrats d’investissement et d’armement, marquant sa première visite à la Maison Blanche depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Selon CBS, les négociations entre les États-Unis, l’Arabie saoudite et Israël pourraient reléguer la question de la normalisation israélo-saoudienne au second plan, notamment en l’absence d’avancées dans les discussions avec le Hamas.