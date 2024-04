Sondage : 74% des Israéliens opposés à une attaque contre l'Iran si elle nuit à l'alliance sécuritaire

Selon une enquête menée par l'Université hébraïque de Jérusalem, 74% de la population israélienne s'oppose à une contre-attaque d'Israël en Iran si celle-ci devait compromettre l'alliance sécuritaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et plusieurs pays arabes modérés, dont la Jordanie et l'Arabie saoudite. L'étude, réalisée par une équipe de chercheurs dirigée par Nimrod Nir, a interrogé les répondants sur la réponse appropriée à l'attaque iranienne de samedi soir. 52% ont estimé qu'il valait mieux ne pas riposter afin de mettre un terme à l'escalade actuelle, tandis que 48% étaient favorables à une réponse israélienne, même au prix d'une prolongation du conflit.

Parmi les 48% soutenant une riposte militaire, un quart préconise une opération sur le territoire iranien, alors que plus d'un tiers plaide pour une action stratégique visant à éliminer la menace nucléaire iranienne. Interrogés sur la force du gouvernement israélien face à l'Iran, 46% des sondés estiment qu'il est solide. 27% le jugent faible, et une même proportion ne le considère ni faible, ni fort.

Plus de la moitié des Israéliens pense qu'Israël devrait répondre aux demandes sécuritaires de ses alliés, contre 12% d'avis contraires. Près de 60% affirment que l'aide américaine face à l'attaque iranienne requiert une coordination sécuritaire avec Washington. En outre, 43% des personnes interrogées considèrent que les alliés d'Israël devraient également être chargés d'assurer la sécurité à Gaza et en Judée-Samarie, tandis qu'un quart s'y oppose. Un tiers n'a pas souhaité se prononcer.

L'échantillon, collecté dimanche et lundi via l'entreprise IPanel, comprend 1 466 Israéliens de 18 ans et plus, reflétant la diversité de la société israélienne en termes de religion, de genre, d'âge, de lieu de résidence et de vote aux élections de la 25e Knesset.