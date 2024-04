Sondage : La majorité des Israéliens pense que les responsables des échecs du 7 octobre doivent démissionner

Selon un nouveau sondage mené par l'Israel Democracy Institute, 62% des Israéliens – juifs et arabes confondus – estiment qu'il est temps pour les responsables des échecs du 7 octobre de démissionner de leurs fonctions. L'enquête, réalisée entre le 14 et le 17 avril, a recueilli les réponses de 514 hommes et femmes interrogés en hébreu et 98 en arabe.

À la question de savoir s'ils pensent que les responsables des défaillances liées à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre devraient démissionner plus de six mois après le jour le plus meurtrier de l'histoire d'Israël, 58% des répondants juifs ont répondu par l'affirmative, tout comme 81% des répondants arabes. Parmi les répondants juifs de gauche et du centre, une nette majorité (respectivement 84% et 80%) pense que les responsables devraient démissionner, tandis que seulement 44% des répondants juifs de droite partagent cet avis.

Interrogés sur la question des élections générales – que beaucoup réclament après le 7 octobre – une courte majorité de 51% pense que des élections devraient avoir lieu avant fin 2024, tandis que 25% ne souhaitent des élections qu'à la fin du mandat du gouvernement en 2026.

Ventilés par démographie, les résultats montrent que 68% des Israéliens arabes préfèreraient que des élections aient lieu en 2024, contre 47% des Israéliens juifs. Les opinions des répondants juifs varient considérablement selon l'idéologie politique. Alors que 91,5% des Juifs de gauche pensent que des élections générales devraient avoir lieu en 2024, seuls 29% des répondants de droite et 68% des centristes partagent cet avis.