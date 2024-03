Un blessé léger dans une attaque terroriste à la gare routière de Beersheba

Un Israélien a été légèrement blessé aujourd'hui (dimanche) dans une attaque au couteau à la gare routière centrale de la ville. La police a indiqué que le terroriste qui a perpétré l'attaque été neutralisé sur place, ajoutant que "les forces du district sud effectuent des recherches pour éliminer tout risque supplémentaire". Un soldat qui a été témoin de l'incident a raconté que "le terroriste est descendu d'une navette de soldats, puis a poignardé le jeune homme".

Le paramédic du Magen David Adom (MDA), Dani Shtarkman, et le secouriste des urgences médicales du MDA, Ron-El Israeli, ont déclaré : "Nous sommes arrivés en force sur les lieux et avons vu un blessé d'une vingtaine d'années, conscient et souffrant d'une blessure par arme blanche sur son corps. Nous avons immédiatement commencé le traitement médical, notamment en appliquant des pansements et en administrant des médicaments, puis nous l'avons évacué dans une ambulance de soins intensifs du MDA vers l'hôpital."