Attentat à la voiture bélier près de Kfar Yona : huit blessés, le suspect en fuite

Un véhicule a foncé jeudi matin sur des personnes qui attendaient à un arrêt de bus sur la route 57 à l'entrée de Kfar Yona, près du carrefour de Beit Lid. Huit personnes ont été blessées à des degrés divers et l'évènement a été qualifié par la police israélienne d'attentat à la voiture bélier.

Les équipes du Magen David Adom ont immédiatement été dépêchées sur place pour prodiguer les premiers soins aux victimes. Un jeune homme et une jeune femme d'une vingtaine d'années sont dans un état modéré, avec des blessures à la poitrine et aux membres, trois autres blessés sont dans un état léger à modéré, avec des blessures à la tête et aux membres et les trois autres sont plus légèrement touchés.

Le conducteur du véhicule a pris la fuite immédiatement après l'impact. Des forces de sécurité importantes ont été mobilisées et ont lancé une vaste opération de recherche. Des barrages routiers ont été établis aux points stratégiques de la région pour tenter d'intercepter le fugitif. Une chasse à l’homme est en cours après que le conducteur a abandonné le véhicule.

"À ce stade, la recherche du suspect qui a fui le véhicule se poursuit, avec des policiers du poste et de la zone qui effectuent des recherches le long des routes et dans la zone ouverte, avec l'aide d'hélicoptères de l'unité aérienne de la police israélienne, des motos et de l'unité canine", a indiqué la police israélienne.

Par mesure de précaution et conformément aux protocoles de sécurité, tous les points de passage ont été fermés dans la zone et un hélicoptère a été déployé pour participer aux recherches aériennes.