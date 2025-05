Syrie : 600 Druzes fuient vers la région sous contrôle israélien face aux violences

Au moins 600 Druzes syriens originaires des faubourgs de Damas ont fui vers la ville de Hader et ses villages environnants dans le sud de la Syrie, selon une source druze syrienne. Cet exode intervient dans un contexte d'escalade des violences contre la communauté druze locale. La région de Hader, située dans le gouvernorat de Quneitra, est actuellement sous contrôle des Forces de défense israéliennes (Tsahal) dans le cadre de la présence militaire israélienne dans le sud-ouest de la Syrie depuis la chute du régime Assad. Les réfugiés, provenant principalement des localités de Sahnaya et Jaramana en périphérie de Damas, fuient les violences perpétrées par des éléments affiliés au nouveau gouvernement syrien dirigé par le président Ahmed al-Sharaa.

La source druze exprime une profonde déception face à la réaction israélienne jugée insuffisante. Bien qu'Israël facilite l'acheminement de fournitures de base et d'aide aux communautés druzes en Syrie, ces dernières attendent des mesures plus concrètes pour mettre fin aux violences. "Pendant des décennies, les Druzes en Israël ont versé leur sang aux côtés de la majorité juive et formé une alliance fraternelle. Mais maintenant que leurs véritables frères en Syrie meurent, Israël reste silencieux. Nous nous sentons abandonnés par le gouvernement israélien", déplore cette source. "Nous voulons qu'Israël envoie au président al-Sharaa un message direct, ou un avertissement, pour arrêter les violences contre nous. À notre connaissance, aucun message de ce type n'a été envoyé par Israël."