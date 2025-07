Syrie : Israël frappe près de Soueïda et apporte une aide médicale aux Druzes

Articles recommandés -

L’armée israélienne a mené des frappes aériennes près de Soueïda, dans le sud de la Syrie, au lendemain de violences meurtrières ayant visé la communauté druze locale, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé à Londres.

Des drones et avions israéliens auraient ciblé des positions à l’ouest de Soueïda après plusieurs jours d’affrontements sanglants entre milices bédouines sunnites, forces du régime syrien et combattants druzes. Parallèlement, des hélicoptères israéliens ont livré une aide médicale d’urgence aux civils sur place, alors que le seul hôpital de la ville avait été attaqué et que les forces syriennes s’étaient retirées.

Les violences, concentrées dans la province majoritairement druze de Soueïda, auraient fait 1 120 morts depuis le week-end dernier, selon l’OSDH. Parmi les victimes figurent 427 combattants druzes, 298 civils druzes – dont 194 exécutés sommairement par les forces de sécurité syriennes –, ainsi que 354 membres des forces gouvernementales. Du côté des milices bédouines, 21 personnes ont été tuées, dont trois civils exécutés par des combattants druzes. Quinze soldats syriens auraient également péri dans les frappes israéliennes.

Un cessez-le-feu semble actuellement tenir, bien que la situation reste extrêmement tendue. Selon la chaîne saoudienne Al Hadath, un échange de prisonniers entre les différentes factions en conflit devrait avoir lieu dans la journée de lundi. Le commandement syrien a affirmé que "le retour en sécurité des familles" serait garanti, réitérant son engagement à protéger les citoyens et préserver l’unité nationale.

Cette intervention israélienne, aussi bien militaire qu’humanitaire, marque un tournant inattendu dans la crise syrienne et soulève des questions sur l’avenir des minorités dans le pays en guerre.