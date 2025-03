Syrie : un leader druze rejette l'intervention israélienne et dément tout danger communautaire

Un haut responsable de la communauté druze en Syrie a vivement critiqué l'intervention publique d'Israël dans les relations entre la communauté druze et le nouveau pouvoir à Damas, suite aux tensions rapportées entre les deux parties. Sur la chaîne Kan News, ce responsable impliqué dans les efforts d'apaisement à Jaramana, dans la banlieue de Damas où des affrontements ont éclaté ce week-end entre des hommes armés et les forces du nouveau régime, a affirmé qu'"Israël aurait dû vérifier les faits avant de proférer publiquement des menaces contre le gouvernement d'al-Shara."

Le responsable a précisé que les dirigeants de la communauté druze en Syrie ont transmis des messages rassurants à leurs homologues israéliens, expliquant que les tensions ont débuté lorsqu'un trafiquant de drogue a tiré sur un membre des forces de sécurité du nouveau régime. "Il ne s'agissait nullement d'une attaque d'islamistes extrémistes contre les Druzes, comme cela a été présenté", a-t-il affirmé.

"La menace israélienne était tout simplement déplacée. Lorsqu'il y aura un danger réel pour les Druzes en Syrie, ils sauront le faire savoir", a déclaré la source. Sur le terrain, il semble que la situation se soit apaisée. Hier, les forces de sécurité du nouveau régime sont entrées à Jaramana avec des véhicules arborant les drapeaux de la communauté druze.

Samedi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz avaient ordonné à Tsahal de se préparer à défendre Jaramana. "Nous avons ordonné à Tsahal de se préparer et de transmettre un avertissement sévère et clair : si le régime s'en prend aux Druzes, nous riposterons. Nous sommes engagés envers nos frères druzes en Israël à tout faire pour empêcher que leurs frères druzes en Syrie ne soient attaqués, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité", indiquait le communiqué du ministre de la Défense.