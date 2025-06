Tensions entre Trump et Netanyahou sur le dossier nucléaire iranien : "Vos déclarations ne nous aident pas"

De nouveaux détails sur l'échange téléphonique entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président américain Donald Trump ont été révélés mardi soir par la chaîne israélienne Kan, qui a dévoilé les divergences entre les deux dirigeants sur la stratégie à adopter face à l'Iran.

Un dialogue tendu sur la diplomatie iranienne

Au cours de cette conversation, Netanyahou a exprimé son scepticisme envers les négociations avec Téhéran, déclarant que "l'Iran joue avec vous et ne cherche qu'à gagner du temps". Trump a répliqué sèchement : "Vos déclarations sur une attaque contre l'Iran ne nous aident pas. Nous travaillons sur un accord."

L'échange portait à la fois sur les négociations en vue d'un accord nucléaire entre Washington et Téhéran, ainsi que sur les efforts diplomatiques pour la libération des otages. Le président américain a clairement fait savoir au dirigeant israélien que les États-Unis épuiseraient toutes les options diplomatiques avant d'envisager d'autres mesures. Le bureau du Premier ministre israélien a refusé de commenter ces informations.

Israël se prépare au scenario militaire

Parallèlement, l'establishment sécuritaire israélien se prépare à l'éventualité d'une frappe contre les installations nucléaires iraniennes si les négociations américaines échouent. L'armée de l'air et les autres branches de Tsahal poursuivent leurs préparatifs opérationnels. Ces dernières semaines, l'aviation israélienne a acquis une expérience précieuse lors d'attaques longue portée au Yémen, situé à 2 000 kilomètres d'Israël, une distance supérieure à celle séparant Israël de l'Iran.

L'Iran durcit sa position

Après leur entretien, Trump s'est exprimé lors d'un événement à la Maison Blanche : "Nous avons discuté de nombreux sujets et cela s'est très bien passé. Nous essayons de faire quelque chose avec l'Iran. Ils sont coriaces, et nous tentons d'obtenir un accord pour éviter destruction et mort." Il a précisé qu'une rencontre avec les Iraniens était prévue jeudi.

L'inquiétude monte en Israël concernant l'issue des négociations et leurs implications. Selon des sources sécuritaires, Israël ne pourra accepter un enrichissement d'uranium prolongé sur le sol iranien. L'évaluation est qu'en cas d'échec des pourparlers, Israël devra décider s'il faut frapper l'Iran.

Trump a confirmé mardi matin sur Fox News que l'Iran avait adopté une attitude plus agressive dans les négociations nucléaires. "Les Iraniens se comportent très différemment de ce qu'ils faisaient il y a seulement quelques jours", a-t-il déclaré. "C'est surprenant et décevant." Des responsables américains ont indiqué à la chaîne américaine que l'Iran "semble faire traîner les négociations sans progrès significatif, tout en poursuivant le développement de son programme nucléaire".

Cette escalade diplomatique illustre les défis auxquels fait face la nouvelle administration Trump, prise entre les pressions israéliennes pour une action ferme et sa volonté d'explorer d'abord la voie diplomatique avec Téhéran.