Tensions inédites entre le ministre israélien de la Défense et le chef d'état-major

Un conflit ouvert a éclaté entre le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, et le nouveau chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, concernant l'enquête visant un officier supérieur à la retraite. Cette dispute, qui s'est intensifiée mardi matin, marque leur première confrontation publique depuis la prise de fonction de Zamir. La controverse a débuté lorsque Katz a protesté contre la convocation du général de brigade Oren Solomon par la police militaire. Solomon aurait effectué une enquête critique sur les événements du 7 octobre 2023 dans le commandement sud, mettant en cause les hauts responsables militaires.

"Le fait que le général Solomon, qui a mené une enquête autorisée sur les événements du 7 octobre où il critique le haut commandement militaire, soit convoqué pour interrogatoire soulève des questions", a déclaré Katz. La réponse du chef d'état-major ne s'est pas fait attendre : "Je ne reçois pas d'instructions via les médias. L'allégation selon laquelle l'officier est interrogé en raison de son rôle dans les enquêtes sur le 7 octobre est fausse et sans fondement." Zamir a précisé que "l'officier a été convoqué pour des soupçons de graves violations de sécurité informationnelle" et qu'il "soutient les organes d'application de la loi militaire qui agissent conformément à la loi."

Mardi matin, Katz a riposté en qualifiant la réaction du chef d'état-major de "superflue et déplacée", ajoutant qu'il "donnera des instructions au chef d'état-major, qui est subordonné à l'échelon politique, de la manière qu'il jugera appropriée." Selon des sources militaires, cette tension s'explique aussi par l'agacement des politiques face au soutien tacite de Zamir envers Ronen Bar, le chef du Shin Bet qui doit être remplacé.