Tentative d’attentat à l’arme blanche contre des policiers à Jérusalem, le terroriste neutralisé

Un terroriste armé d'un couteau a tenté de poignarder des agents de la police des frontières près du poste de police de Shalem, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les gardes-frontières, qui opéraient à l'extérieur du poste de police, inspectaient le terroriste qui avait éveillé leurs soupçons, lorsqu'il a sorti un couteau, foncé sur eux et tenté de les poignarder.

Les forces de sécurité ont ouvert le feu et l'ont neutralisé. Sa mort a ensuite été constatée sur place. Le chef de la police de Jérusalem a salué "la vigilance des policiers, et leur réaction immédiate et professionnelle".

Fin avril, un agent de la police des frontières âgé de 30 ans a été poignardé et modérément blessé dans la rue Sultan Suleiman, près de la porte d'Hérode à Jérusalem. Il avait été transporté à l'hôpital Shaare Zedek dont il est sorti un jour plus tard. Le terroriste qui a perpétré l'attaque, un touriste turc, avait été neutralisé par des agents qui se trouvaient à proximité.