Tollé au Maroc après la présentation par Netanyahou sur LCI d’une carte excluant le Sahara du territoire marocain

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a provoqué un tollé au Maroc après avoir présenté une carte qui exclut le Sahara du territoire marocain lors d’une interview accordée jeudi soir à LCI. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères pour les médias arabes, Hassan Kaabia, a réagi en précisant sur X qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.

"En raison d'une erreur involontaire, un grand tapage médiatique a eu lieu concernant la carte utilisée par M. Benjamin Netanyahou qui montre la carte du Maroc sans son Sahara", a-t-il écrit. "Nous nous excusons pour cette erreur technique. Israël et le Maroc sont frères et sœurs, et nous ne reviendrons pas sur notre reconnaissance historique de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental", a-t-il ajouté.

L'incident survenu lors de l'interview a suscité la consternation et des plaintes de la part des internautes marocains qui ont fustigé la maladresse du Premier ministre israélien. Les internautes algériens, qui soutiennent le Front Polisario qui veut un État indépendant au Sahara occidental, se sont quant à eux moqués de leurs voisins marocains après cet "oubli" de Netanyahou.

Israël a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental en juillet 2023, dans la foulée des États-Unis. Donald Trump, alors président américain, avait accepté en 2020 de reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental dans le cadre de l'accord faisant du Maroc le quatrième pays arabe à normaliser ses liens avec Israël. Les États-Unis ont ensuite adopté une nouvelle carte officielle du Maroc qui inclut cette région.