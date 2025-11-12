Trump adresse une lettre au président israélien pour lui demander de gracier Netanyahou

Le président israélien Isaac Herzog a reçu ce mercredi une lettre du président américain Donald Trump, dans laquelle ce dernier l'exhorte à envisager une grâce pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Dans sa lettre, Trump salue Herzog avec des mots chaleureux et souligne le caractère « historique » de leur collaboration, évoquant la paix instaurée récemment au Moyen-Orient, fruit des efforts des États-Unis pour rapprocher plusieurs pays de la région, en référence aux nouveaux accords de paix promus par Washington.

Trump va droit au but : il plaide pour une grâce en faveur de Netanyahou, qu’il décrit comme un « dirigeant formidable et décisif en temps de guerre », ayant contribué à guider Israël vers une période de stabilité et à renforcer la coopération régionale. Le président américain rappelle également les succès du Premier ministre dans la lutte contre le Hamas et son engagement face à l’Iran, qu’il qualifie d' « ennemi acharné d’Israël ».

Tout en affirmant respecter « pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire israélien », Trump juge le procès de Netanyahu « politiquement motivé et injustifié » et insiste sur le fait que le Premier ministre devrait bénéficier d’une grâce afin de « réunifier Israël ». Le président américain conclut sur une note personnelle adressée à son homologue israélien :« Isaac, nous avons tissé des liens exceptionnels, pour lesquels je suis reconnaissant et que je respecte profondément. Maintenant que nous avons pu libérer les otages et signer un accord de paix, il est temps de permettre à Bibi de réunifier Israël. »

Le président Herzog a répondu avec diplomatie. Il a exprimé sa reconnaissance envers Trump pour son soutien à Israël et son rôle dans le retour des otages et la sécurité régionale. Cependant, il a rappelé que « toute personne souhaitant bénéficier d’une grâce doit en faire la demande conformément aux règles et procédures établies ».

Cette demande de grâce de la part de Trump n'est pas nouvelle : lors de sa venue en Isral le mois dernier à l'occasion de la libération des otages en vie, il avait adressé la même demande à Herzog devant le plenum de la Knesset.