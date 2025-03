Trump affirme que de nouveaux pays souhaitent rejoindre les Accords d'Abraham

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que de plus en plus de pays cherchent à rejoindre les Accords d'Abraham, ces ententes historiques qui ont normalisé les relations entre Israël et quatre États arabes. "Vous allez voir des pays commencer à intégrer les Accords d'Abraham, de plus en plus de pays veulent y participer", a déclaré Trump lors d'une réunion ministérielle à la Maison Blanche. "Les pays commencent à vouloir s'impliquer à nouveau très activement dans les Accords d'Abraham."

Le vice-président JD Vance a vivement critiqué l'administration Biden pour n'avoir pas su développer cette initiative diplomatique. "L'administration Biden n'a absolument rien fait avec cette percée diplomatique majeure réalisée sous la première administration Trump, l'une des plus importantes de ces 30 ou 40 dernières années au Moyen-Orient. Ils n'ont ajouté aucun pays supplémentaire, uniquement par animosité politique", a-t-il affirmé.

"Heureusement, il y a environ deux mois, nous avons eu un nouveau président qui nous a confié la mission de développer les Accords d'Abraham et d'y ajouter de nouveaux pays", a poursuivi Vance. Le vice-président a souligné les opportunités économiques et technologiques que ces accords créent pour les nations participantes. "Ces pays qui ont des antagonismes historiques, ethniques ou religieux veulent se développer. Ils veulent construire de nouveaux projets d'intelligence artificielle et immobiliers. Ils veulent que leurs citoyens deviennent riches, prospères et vivent en paix."

Les Accords d'Abraham ont été signés à la Maison Blanche en septembre 2020 par les Émirats arabes unis et Bahreïn, rejoints peu après par le Maroc et le Soudan. Ces nations sont devenues les premiers pays arabes à établir des relations diplomatiques avec Israël depuis la Jordanie en 1994 et l'Égypte en 1979.