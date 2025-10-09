Le président américain Donald Trump, devrait arriver en Israël dans la nuit de samedi à dimanche, selon des sources israéliennes qui ont confirmé jeudi à i24NEWS l'organisation d'une cérémonie d'accueil à l'aéroport Ben Gourion. Le point d'orgue de cette visite sera un discours devant la Knesset, le parlement israélien.

Un honneur réservé à quelques élus

Si ce discours se concrétise, Trump deviendra le quatrième président américain à s'exprimer devant la Knesset, après George Bush en 2008, Bill Clinton en 1994 et Jimmy Carter en 1979. L'émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président, sont également attendus en Israël, en provenance directe des négociations de Charm el-Cheikh.

Les familles d'otages sollicitent une rencontre

Le forum des familles des otages a adressé une lettre à Trump pour l'inviter à les rencontrer et à prononcer un discours sur la place des Otages à Tel Aviv. "Ce serait un grand honneur si vous acceptiez de nous rencontrer lors de votre prochaine visite en Israël. Nous souhaitons vous remercier en personne", ont écrit les familles.

Elles ont proposé plusieurs formats possibles : un discours public, une rencontre privée ou toute autre formule compatible avec son agenda. "Nous avons simplement besoin de l'opportunité de vous regarder dans les yeux et d'exprimer ce que les mots seuls ne peuvent pleinement décrire", ont-elles ajouté.

Dans leur message, les familles ont souligné la confiance placée en Trump dès son élection : "Nous, les familles, le peuple israélien et même les otages eux-mêmes, avons cru en votre capacité à mettre fin à notre cauchemar et à apporter la paix dans la région."

Les services de police israéliens ont d'ores et déjà commencé à se préparer pour assurer la sécurité de cette visite hautement symbolique.