Trump bloque une frappe israélienne contre les sites nucléaires iraniens

Israël avait préparé une opération d'envergure contre les installations nucléaires iraniennes qui devait être lancée dès le mois prochain, mais le président Donald Trump a mis son veto à ce projet, privilégiant l'ouverture de négociations avec Téhéran. Selon des informations du New York Times, cette opération aurait nécessité un soutien militaire américain significatif. "Si nous devons faire quelque chose de très dur, nous le ferons", a déclaré Trump cette semaine, tout en choisissant pour l'instant la voie diplomatique, décision annoncée en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de sa visite à Washington.

Le plan initial combinait des frappes aériennes et des opérations commando au sol contre des sites souterrains, mais sa mise en œuvre n'aurait pas été possible avant octobre. Netanyahou souhaitant agir plus rapidement, l'option s'est transformée en une campagne aérienne intensive qui aurait pu durer plus d'une semaine. Deux camps se sont affrontés au sein de l'administration américaine : d'un côté le général Michael Kurilla, commandant du CENTCOM, favorable à une action militaire conjointe avec Israël, de l'autre des conseillers craignant un embrasement régional.

"L'opération visait à ralentir d'au moins un an la capacité de Téhéran à développer une arme nucléaire", ont confié des sources officielles informées du dossier. Les États-Unis avaient d'ailleurs déjà commencé à déployer d'importantes ressources militaires dans la région, dont deux porte-avions et des bombardiers furtifs B-2.

La nouvelle directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a présenté à la Maison Blanche une évaluation selon laquelle cette concentration de forces augmentait considérablement le risque d'une guerre élargie avec l'Iran, que Washington cherche à éviter. Le vice-président J.D. Vance a notamment fait valoir "une opportunité extraordinaire" de parvenir à un accord avec l'Iran, qui a récemment manifesté son ouverture à des pourparlers indirects après avoir reçu une lettre de Trump le 12 mars. Si les négociations échouent, l'option militaire pourrait être reconsidérée, avec d'autres alternatives comme des opérations secrètes israéliennes bénéficiant d'un soutien américain.