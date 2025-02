Trump affirme que les États-Unis comptent prendre le contrôle de la bande de Gaza

Donald Trump a créé la surprise lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, en proposant que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza. "Nous allons prendre le contrôle de Gaza et la raser. Nous allons évacuer les bombes et les bâtiments détruits, c'est une excellente idée", a déclaré le président américain lors d'une intervention de 39 minutes. Le plan Trump prévoit l'évacuation des 1,8 million de Gazaouis. "Ils doivent aller ailleurs. Beaucoup d'entre eux veulent partir. Les pays riches de la région doivent financer cela. Ils peuvent aller dans une zone, ou dans sept, ou dans douze", a-t-il précisé, ajoutant que "Gaza pourrait devenir la Riviera du Moyen-Orient".

Netanyahou a qualifié cette proposition de "pensée hors des sentiers battus", saluant la capacité de Trump à "voir des choses que d'autres refusent de voir". "Le fait que vous pensiez différemment avec de nouvelles idées nous aidera à atteindre nos objectifs", a déclaré le Premier ministre israélien.

Concernant les otages, Trump a adopté une position ferme envers le Hamas : "Si tous les otages ne sont pas libérés, nous serons plus violents". Il a également exprimé des doutes sur la durabilité du cessez-le-feu actuel.

Le président américain a annoncé son intention de se rendre en Israël, "et aussi à Gaza et en Arabie saoudite". Sur la question d'un possible accord de normalisation avec l'Arabie saoudite, Netanyahou s'est montré optimiste : "Ce n'est pas seulement possible, cela va arriver".

Concernant l'Iran, Trump a déclaré : "Je souhaite que l'Iran devienne un État de paix, un État prospère. Nous les avions amenés à un point où ils n'avaient plus d'argent, ils étaient en faillite". Netanyahou a appuyé cette position en soulignant : "Le président a dit quelque chose qui est l'axe de tout ce que nous avons dit. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Nous sommes totalement d'accord là-dessus".

Cette rencontre marque la première visite d'un dirigeant étranger reçu par Trump depuis son retour à la présidence, soulignant l'importance stratégique des relations américano-israéliennes dans le contexte actuel.