Trump sur une possible annexion de la Judée-Samarie : "Israël est un très petit pays"

Le président Donald Trump s'est exprimé sur la possibilité d'une annexion israélienne de la Judée-Samarie, soulignant la petite taille du pays par rapport à ses voisins. Lors d'une conversation avec des journalistes, il a utilisé une démonstration visuelle frappante pour illustrer son propos. "Regardez ce stylo, ce magnifique stylo. Si ma table représente le Moyen-Orient, alors ce stylo - la pointe du stylo - c'est Israël", a expliqué Trump, ajoutant : "Ce n'est pas bon, n'est-ce pas ? C'est une différence assez importante". Le président a précisé qu'il s'agissait d'une analogie, tout en soulignant sa pertinence : "C'est en réalité assez précis. C'est un très petit morceau de terre."

Trump a également exprimé son admiration pour les réalisations israéliennes malgré cette contrainte géographique : "C'est remarquable ce qu'ils ont réussi à accomplir quand on y pense. Ils ont beaucoup de capacités intellectuelles. Mais c'est une petite parcelle de terre, il n'y a aucun doute là-dessus."

Concernant le cessez-le-feu à Gaza, le président américain s'est montré prudent : "Je n'ai aucune garantie que le cessez-le-feu à Gaza tiendra". Il a ajouté : "J'ai vu des gens subir des actes brutaux. Personne n'a jamais rien vu de tel. Je n'ai aucune garantie que la paix tiendra."

Son envoyé Steve Witkoff s'est montré plus optimiste : "Cela tient pour l'instant, et nous y croyons fermement. C'est la direction tracée par le président - libérer les otages et sauver des vies, et parvenir à un accord par des moyens pacifiques."

Selon Politico, Trump devrait signer un décret pour retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et interdire tout financement futur de l'UNRWA. Parallèlement, le Wall Street Journal rapporte que les États-Unis préparent un nouvel accord d'armement avec Israël d'un montant d'un milliard de dollars.