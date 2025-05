Tsahal confirme l'élimination du terroriste qui a tué Tze'ela Gez

Na'al Samara, éliminé durant le week-end par les forces de Tsahal dans la localité de Bruchin en Judée-Samarie, est le terroriste qui a assassiné Tze'ela Gez lors de l'attentat par fusillade au carrefour de Bruchin en Samarie la semaine dernière. C'est ce qu'a confirmé mercredi le porte-parole de Tsahal à l'issue de vérifications. Deux autres complices ont été arrêtés pour interrogatoire par le Shin Bet. Durant des ratissages menés par les combattants du bataillon de collecte 636 dans le village de Burqin samedi, Samara a couru vers les soldats avec un sac sur le dos, en criant "Allah Akbar". Les combattants ont immédiatement réagi et l'ont abattu. Dans le sac a été trouvé un fusil de type M16, et les services de sécurité estiment qu'il s'agit de l'arme utilisée pour perpétrer l'attentat.

Cisjordanie : une femme enceinte tuée dans un attentat

Tze'ela Gez, assassinée dans l'attaque, était enceinte et se rendait accoucher. Le terroriste lui a tendu une embuscade alors qu'elle se dirigeait vers la salle d'accouchement avec son mari, a ouvert le feu sur elle et l'a blessée mortellement. Elle a été évacuée vers l'hôpital Beilinson, où les médecins ont lutté pour sa vie et celle du fœtus, mais ont dû constater son décès.

Hananel, le mari de Tzeela qui se trouvait avec elle dans le véhicule, a été légèrement blessé. L'état du bébé est défini comme grave mais stable et il est hospitalisé au service de néonatologie Schneider. Tzeela avait choisi le nom du nourrisson, Ravid Haim, avant d'être assassinée. Le président du conseil Yossi Dagan a déclaré après avoir informé Hananel de l'identification : "Nous ne nous consolons absolument pas du fait qu'ils aient tué ce terroriste maudit. C'est une maigre consolation seulement."