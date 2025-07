Tsahal établit un nouveau poste en territoire syrien, le dixième depuis la chute du régime d'Assad

Articles recommandés -

Tsahal a établi mercredi un nouveau poste avancé en Syrie, le dixième depuis la chute du régime d'Assad. Le rabbin Shmuel Slotki, père du sergent Yishay Slotki tombé au combat, lui-même réserviste, s'est rendu sur place pour inaugurer le mémorial installé dans ce poste.

L'armée israélienne poursuit son implantation logistique dans la zone de défense, avec désormais un total de dix postes : deux sur le mont Hermon et huit dans la région du Golan syrien. Le bataillon 7006, qui occupe la ligne et supervise l'établissement et l'entretien du poste, a choisi d'honorer la mémoire du seul combattant du bataillon tombé au combat, Yishay Slotki, en donnant son nom au nouveau poste.

Un sacrifice héroïque le 7 octobre

Le matin du 7 octobre, Yishay se trouvait avec sa femme Aviya et leur fille Beeri dans leur domicile de Beer Sheva. Dès la première sirène d'alerte, ils se dirigèrent vers la cage d'escalier et apprirent par les voisins l'attaque terroriste en cours. Yishay, armé de son pistolet personnel, revêtit son uniforme et partit vers la zone de combat de sa propre initiative. Il accompagna sa femme et sa fille chez son frère Noam, qui décida de se joindre à lui.

Durant leur trajet vers le sud, des membres de leur famille tentèrent de les dissuader de partir, et de nombreux véhicules sur la route leur firent signe de s'éloigner de la zone, mais ils étaient déterminés. À 9h40, les frères Slotki arrivèrent au carrefour du kibboutz Alumim. Ils garèrent leur véhicule et découvrirent des voitures en flammes. Ils aperçurent des dizaines de terroristes armés de fusils et de roquettes RPG, qui ouvrirent le feu dans leur direction.

Un combat héroïque jusqu'au bout

Les frères se positionnèrent dans un fossé et engagèrent un combat acharné contre les terroristes qui se trouvaient alors près de la clôture du kibboutz. Ils combattirent courageusement, côte à côte, pour empêcher les terroristes de percer la clôture et de s'emparer du kibboutz, poursuivant le combat jusqu'à tomber l'un à côté de l'autre. Par leur bravoure, ils repoussèrent les terroristes du kibboutz Alumim et empêchèrent un massacre.

Yishay et Noam furent d'abord portés disparus, et cinq jours plus tard, leur famille reçut la terrible nouvelle de leur mort. Yishay, âgé de 24 ans, a été inhumé au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, aux côtés de son frère Noam, 31 ans.

Ce nouveau poste syrien porte désormais le nom de ce jeune héros, symbole du sacrifice consenti pour protéger les civils israéliens lors de l'attaque terroriste du 7 octobre.