Un agent du Shin Bet arrêté pour divulgation de documents classifiés, Shikli impliqué

Le tribunal a autorisé mardi la publication des détails d'une affaire sensible concernant un agent du Shin Bet arrêté pour avoir prétendument divulgué des documents confidentiels à un journaliste et au ministre Amichaï Shikli du Likoud. La détention du suspect a été prolongée jusqu'à mercredi, tandis que l'enquête se poursuit. La levée de l'interdiction de publication a été sollicitée conjointement par le Shin Bet et le Département des enquêtes policières (DEP) suite à des violations répétées de la confidentialité. "Malgré l'existence d'une ordonnance interdisant la publication des détails de l'affaire, celle-ci a malheureusement été gravement violée avec la divulgation d'éléments de l'enquête en cours", a indiqué le DEP dans un communiqué. "Face à la propagation d'informations partielles et erronées, nous avons décidé de lever cette interdiction pour enrayer la diffusion continue de données trompeuses."

Le suspect, arrêté le 9 avril 2025, conteste vigoureusement la prolongation de sa détention. Dans son appel, il affirme que son objectif n'était pas malveillant mais visait à corriger des informations déformées. "Les renseignements divulgués ne sont pas de nature 'sécuritaire' et ne menacent ni la sécurité de l'État ni celle du public", soutient sa défense. "Son intention était de porter à la connaissance du public des questions d'intérêt majeur, présentées de manière délibérément biaisée par certaines parties qui contrôlent la diffusion des informations détenues par le Shin Bet."

Selon le DEP, l'agent est accusé d'avoir "exploité ses fonctions officielles et son accès privilégié aux systèmes informatiques du Shin Bet pour transmettre des informations classifiées à plusieurs reprises à des personnes non autorisées". En raison de la gravité des accusations, le suspect s'est initialement vu refuser tout contact avec un avocat, une restriction qui a depuis été levée.

L'affaire a pris une dimension politique lorsque la députée Tali Gottlieb a utilisé son immunité parlementaire lundi soir pour révéler des éléments de l'enquête encore sous interdiction. Elle a affirmé qu'un agent avait été arrêté pour avoir divulgué des informations "embarrassantes" pour le directeur du Shin Bet, Ronen Bar. "Je publie ces informations par devoir et pour remplir ma fonction", a-t-elle écrit sur le réseau social X. "Il n'y a ici aucune atteinte à la sécurité de l'État. La procureure générale Gali Baharav-Miara se préoccupe beaucoup de son ami Ronen Bar."