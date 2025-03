Un Arabe israélien arrêté pour allégeance à Daesh et transmission d'informations à des terroristes

Les services de sécurité israéliens ont arrêté Kamal Nashef, un jeune homme de 21 ans résidant à Tayibe, soupçonné d'avoir prêté allégeance à l'organisation État islamique (Daesh) et d'avoir fourni à des groupes terroristes des informations sur les mouvements des forces de sécurité israéliennes. Cette arrestation résulte d'une opération conjointe menée par le Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien) et la police. Selon les enquêteurs, le suspect aurait filmé les forces de défense israéliennes en route vers Tulkarem, en Judée-Samarie, et transmis ces images à des militants terroristes via l'application Telegram, leur permettant ainsi de se préparer aux opérations militaires israéliennes dans la région.

D'après les éléments recueillis lors de l'enquête, Nashef aurait commencé à consommer du contenu terroriste lié à Daech sur les réseaux sociaux à partir de l'été 2024, établissant progressivement des contacts avec des personnes affiliées à l'organisation. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait officiellement prêté serment d'allégeance à Daech, se considérant comme membre du groupe. Des objets associés à l'organisation terroriste ont été saisis lors de son arrestation.

Selon les autorités, le suspect aurait agi par désir de vengeance contre l'État d'Israël en raison des opérations militaires menées dans la bande de Gaza. Il cherchait activement à participer aux activités de groupes terroristes.

Le parquet du district central devrait déposer aujourd'hui un acte d'accusation contre Nashef, formalisant les graves accusations auxquelles il fait face, notamment celle de collaboration avec une organisation terroriste et d'entrave aux opérations des forces de sécurité.