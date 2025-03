Un Arabe israélien de 17 ans arrêté pour allégeance à l'État islamique et planification d'attaque

La police du district côtier et le Shin Bet ont arrêté le 2 mars dernier un mineur israélien de 17 ans résidant à Jisr A. Zarqa. Le suspect, appréhendé lors d'une opération conjointe, avait prêté allégeance à l'organisation État islamique et préparait un attentat dans la région de Menashe. L'enquête a révélé que l'adolescent avait juré fidélité à plusieurs reprises au calife actuel de Daech ces derniers mois. Les autorités ont également découvert en sa possession des documents détaillant la fabrication d'explosifs et d'engins explosifs.

Suite à cette investigation, le parquet du district de Haïfa a déposé un acte d'accusation contre le suspect, accompagné d'une demande de détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Un haut responsable policier a déclaré : "Nous continuerons d'agir avec détermination contre toute tentative de nuire aux citoyens israéliens. Cette arrestation résulte d'un travail de renseignement précis et d'une réaction rapide des forces de sécurité."

Un officiel du Shin Bet a souligné : "Ce cas s'ajoute à une série d'arrestations de citoyens israéliens impliqués dans des projets terroristes. La tendance d'implication de citoyens israéliens dans le terrorisme est extrêmement préoccupante." Les services de sécurité affirment poursuivre leurs efforts pour détecter et prévenir toute activité terroriste menaçant la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens.