Salah Abu-Hussein, un citoyen israélien emprisonné au Liban pendant près d'un an, a été rapatrié jeudi après-midi en Israël, selon le coordinateur des prisonniers et des disparus, Gal Hirsch. Sa libération a été rendue possible grâce à des négociations secrètes menées ces derniers mois avec l'assistance de la Croix-Rouge.

Abou-Hussein a été transféré en Israël via le poste-frontière de Rosh Hanikra par les autorités libanaises. Après interrogatoire et examen médical préliminaire, il a été conduit par Tsahal pour des examens approfondis à l'hôpital, avant de retrouver sa famille.

Selon le journaliste politique de la chaîne i24NEWS en hébreu, Guy Azriel, les représentants de la Croix-Rouge avaient rendu visite à Abou-Hussein en prison au Liban, transmettant des informations sur son état à sa famille et contribuant aux négociations pour sa libération.

Salah était considéré comme disparu depuis une longue période. Les membres de sa famille avaient signalé avoir perdu le contact avec lui, mais n'imaginaient pas qu'il avait franchi la frontière vers le Liban. Les raisons de ce passage restent actuellement inconnues.

Selon une source politique, Salah a été incarcéré au Liban en juillet 2024, et les circonstances de son arrestation font l'objet d'une enquête. Il a également été précisé qu'"aucune personne n'a été libérée en échange et il n'y a pas de contrepartie du côté israélien".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué le retour d'Abou-Hussein : "Le Premier ministre Netanyahou remercie tous ceux qui ont œuvré à cette mission, en premier lieu le coordinateur des prisonniers et disparus, le général Gal Hirsch. C'est un pas positif et un signe encourageant."

Les circonstances de l'incident restent sous enquête par les forces de sécurité, tandis que cette libération constitue un rare cas de coopération indirecte entre Israël et le Liban par l'intermédiaire d'organisations humanitaires internationales.