Un couple de trentenaires de Ra'anana arrêté dans une nouvelle affaire d'espionnage au profit de l'Iran

Une série d'arrestations spectaculaires secoue Israël. Sept citoyens israéliens ont été arrêtés le mois dernier pour suspicion d'espionnage au profit de l'Iran, dans ce que les procureurs qualifient de "l'une des affaires les plus graves jamais enquêtées". Lundi, trois nouvelles arrestations ont encore élargi ce réseau présumé d'espionnage iranien sur le territoire israélien.

Un couple de Ra'anana dans le collimateur

La dernière affaire en date concerne un couple trentenaire de Ra'anana, arrêté lundi pour suspicion d'espionnage au profit de Téhéran. L'enquête, menée conjointement par la police israélienne et le Shin Bet (service de sécurité intérieure), avait débuté il y a une semaine. Lors d'une perquisition à leur domicile, les enquêteurs ont saisi plusieurs téléphones, ordinateurs et équipements technologiques, ainsi que des correspondances suspectes entre le couple et leurs présumés officiers traitants iraniens.

Les deux suspects ont été transférés à l'unité de lutte contre la criminalité de la région de Sharon et comparaîtront mardi matin devant un tribunal pour une demande de prolongation de leur détention.

Trois autres arrestations révélées

Parallèlement, les autorités ont annoncé les arrestations de trois autres Israéliens dans deux affaires distinctes, tous soupçonnés d'avoir exécuté des missions pour des agents iraniens susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

Dans la première affaire, Mark Morgain, 33 ans, résident de la vallée du Jourdain, est accusé d'avoir maintenu des contacts avec des services de renseignement hostiles en juin dernier et d'avoir exécuté diverses missions sous la direction directe de ces agents étrangers.

Surveillance de centres commerciaux

La seconde affaire implique deux jeunes hommes de Tibériade : Yoni Segal, 18 ans, et Nehori Omri Mizrahi, 20 ans. Les suspects sont accusés d'avoir photographié des dizaines de sites sensibles en Israël, notamment des centres commerciaux, et d'avoir transmis des renseignements détaillés sur le nombre d'agents de sécurité, la quantité de magasins, la structure architecturale des complexes et d'autres informations stratégiques.

Ces activités de surveillance, menées au cours des deux derniers mois, révèlent une approche méthodique de collecte de renseignements visant potentiellement à préparer des attaques sur le territoire israélien.

Une escalade préoccupante

Cette série d'arrestations s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées entre Israël et l'Iran. En octobre dernier, le Shin Bet avait déjà annoncé l'arrestation de sept citoyens israéliens soupçonnés d'espionnage pour l'Iran, suivie le lendemain de la détention d'un autre groupe de sept personnes à Haïfa.

La multiplication de ces affaires soulève des questions sur l'ampleur du réseau iranien en Israël et sur les méthodes de recrutement employées par Téhéran. Les services de sécurité israéliens font face à un défi croissant pour contrer ces tentatives d'infiltration et de collecte de renseignements sur leur territoire.

Un phénomène en expansion

Ces arrestations révèlent une stratégie iranienne de long terme visant à établir des réseaux d'espionnage au cœur d'Israël. Les profils variés des suspects - couples, jeunes adultes, résidents de différentes régions - suggèrent une approche diversifiée du recrutement iranien.

L'utilisation d'Israéliens pour collecter des renseignements représente un défi particulier pour les services de sécurité, ces agents locaux bénéficiant d'un accès facilité aux sites sensibles et d'une couverture naturelle pour leurs activités de surveillance.