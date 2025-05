Un haut responsable iranien promet la "disparition" d'Israël

Ali Akbar Velayati, conseiller principal du Guide suprême iranien Ali Khamenei pour les affaires étrangères, s'est entretenu à Téhéran avec des représentants du Hamas et du Jihad islamique pour évoquer la situation dans la bande de Gaza et les développements régionaux. Lors de cette rencontre, Velayati a réaffirmé le soutien inconditionnel de l'Iran à "l'axe de la résistance" et à la guerre menée contre Israël. Il a qualifié les combats à Gaza de "campagne extraordinaire et victoire dans l'histoire de l'islam", déclarant que "le peuple palestinien triomphera grâce à sa persévérance et sa lutte continue".

Le conseiller iranien a poursuivi ses déclarations hostiles : "L'entité sioniste est destinée à disparaître du monde. Israël n'a pas d'avenir et n'atteindra jamais ses objectifs malveillants. Sa défaite lors de l'opération Déluge d'Al-Aqsa ne peut être inversée." Khaled al-Qaddoumi, représentant du Hamas en Iran, a remercié le régime iranien pour son soutien continu aux Palestiniens. Malgré dix-neuf mois de guerre, "le peuple palestinien continue de résister au plan d'expulsion forcée mené par les États-Unis et Israël. Ce plan sera contrecarré", a-t-il affirmé.

Nasser Abu Sharif, représentant du Jihad islamique, a renchéri en déclarant : "La Palestine appartient à ses résidents, et aucune force au monde ne peut les contraindre à quitter leur terre." Cette réunion illustre la coordination persistante entre l'Iran et les mouvements palestiniens armés, Téhéran maintenant son rôle de principal soutien financier et militaire de ces organisations.