Un jeune de 18 ans recruté par l'Iran arrêté après avoir espionné Bennett durant son hospitalisation

Les autorités israéliennes ont révélé dimanche l'arrestation de Moshe Atias, un jeune homme de 18 ans originaire de Yavne, recruté par les services iraniens pour surveiller le dispositif de sécurité de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett lors de son hospitalisation au centre médical Meir de Kfar Saba. Selon l'enquête conjointe du Shin Bet et de la police, le suspect a d'abord été contacté via Telegram par deux agents iraniens qui lui ont confié des missions progressives. "Au début, il s'agissait de petites tâches comme écrire des commentaires négatifs sur le Premier ministre et les partager", indiquent les enquêteurs.

Les missions se sont ensuite intensifiées. Les recruteurs lui ont demandé "d'acheter un uniforme militaire pour le brûler", puis de "cacher une carte SIM opérationnelle destinée à un autre agent" dans la région de Bat Yam. L'opération principale consistait à documenter le dispositif de sécurité entourant Bennett pendant son hospitalisation. Le jeune homme s'est rendu à l'hôpital Meir où il a photographié "les arrangements sécuritaires sur place, les zones pertinentes demandées par son recruteur iranien, ainsi que l'étage et la chambre où Bennett était soigné", précisent les services de sécurité. Lors de son interrogatoire, Atias a exprimé des regrets, affirmant avoir agi pour des motifs financiers.

Il s'agit de la 19e opération d'espionnage au profit de l'Iran démantelée par les services de sécurité israéliens. Les autorités israéliennes s'inquiètent particulièrement de ces techniques de recrutement visant des jeunes citoyens israéliens sans antécédents de sécurité, ce qui les rend difficiles à détecter.