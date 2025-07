Un nouveau décret de l'armée interdit la dissimulation du visage en Judée-Samarie

Articles recommandés -

Le chef du Commandement central de Tsahal, le général Avi Bluth, a signé ce vendredi un décret interdisant la dissimulation du visage dans la région de Judée-Samarie. Cette décision fait suite à une recrudescence d’incidents récents au cours desquels des infractions ont été commises par des individus masqués, compliquant leur identification, leur arrestation et leur mise en examen par les forces de sécurité.

Selon le nouveau décret, toute personne couvrant son visage hors de son domicile risque jusqu’à six mois de prison. Si cette dissimulation est accompagnée ou utilisée pour commettre une infraction, la peine encourue pour la seule dissimulation pourra atteindre deux ans de prison. Des exceptions sont prévues pour les motifs religieux ou si l'autorisation a été délivrée par le commandant militaire.

Le décret s’applique à l’ensemble des zones sous juridiction israélienne en Judée-Samarie et concerne aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. Il intervient dans un contexte d’augmentation des actes de violence nationaliste à l’encontre de la population palestinienne, face auxquels les forces de sécurité rencontrent des difficultés à arrêter les suspects, souvent en raison du manque de preuves – notamment lorsque les visages sont masqués.

Jusqu’à présent, le port du masque n’était pas considéré comme une infraction en soi dans les territoires, contrairement à ce que prévoit désormais ce décret. Il vise à élargir les moyens juridiques et opérationnels permettant de lutter contre les actes de violence ou de terrorisme perpétrés avec le visage dissimulé, et surtout à prévenir leur survenue. Ce nouvel outil judiciaire introduit une mesure plus stricte que la législation actuellement en vigueur à l’intérieur d’Israël.