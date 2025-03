Un projet d'attentat déjoué à Jérusalem pendant le Ramadan

Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé une cellule terroriste qui prévoyait d'exécuter une attaque par arme à feu à Jérusalem pendant le Ramadan. Le principal suspect, Udai Mubarsham, originaire du village de Jadeidi-Makr dans le nord d'Israël, a été appréhendé en février lors d'une opération conjointe du Shin Bet et de la police israélienne. L'enquête a révélé que Mubarsham projetait de tirer sur des policiers et des civils juifs à la porte de Damas, site emblématique de la vieille ville de Jérusalem. Ses motivations étaient directement liées au contexte régional : "exprimer son identification avec la cause palestinienne" et réagir "dans l'éventualité où les prières musulmanes sur le Mont du Temple ne seraient pas autorisées pendant le Ramadan", selon les enquêteurs.

Pour mener à bien son projet, le suspect s'était procuré une arme illégale et s'était entraîné à son maniement. Cette arme a été retrouvée en possession de son frère, également arrêté pour complicité. D'après les autorités, Mubarsham avait tenté de recruter d'autres personnes pour participer à l'attaque, ces dernières ayant également été localisées et interrogées.

Un responsable du Shin Bet a souligné l'importance de cette opération préventive : "Il s'agit d'un coup d'arrêt significatif, car si son plan avait été exécuté pendant le Ramadan, il aurait pu compromettre la paix et conduire à une dangereuse escalade dans la région de Jérusalem, durant une période de fortes tensions sécuritaires."

Le parquet du district de Haïfa a déposé un acte d'accusation contre Udai Mubarsham et son frère, ce dernier étant poursuivi pour avoir aidé à dissimuler l'arme destinée à l'attentat.