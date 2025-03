Un terroriste du Hamas également employé par Al Jazeera éliminé à Gaza

L'armée israélienne et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont annoncé mardi l'élimination de Hossam Basel Abdul Karim Shabat, un tireur d'élite du bataillon de Beit Hanoun du Hamas qui travaillait simultanément comme journaliste pour Al Jazeera. En octobre 2024, les autorités israéliennes avaient révélé son affiliation directe avec l'aile militaire du Hamas. Des documents internes de l'organisation terroriste prouvaient sa participation à un entraînement militaire du bataillon de Beit Hanoun en 2019.

"Durant le conflit, Hossam a mené des attaques terroristes contre les troupes de Tsahal et des civils israéliens", précise le communiqué militaire, ajoutant que "cela constitue une preuve supplémentaire de l'infiltration de terroristes du Hamas au sein du réseau Al Jazeera". Cette élimination s'inscrit dans la continuité d'un rapport publié en octobre 2024 par l'armée israélienne, qui dévoilait des informations et documents trouvés à Gaza confirmant l'affiliation militaire de six journalistes d'Al Jazeera avec le Hamas et le Jihad islamique.

Parmi eux figuraient également Anas Al-Sharif, Alaa Salama, Ashraf Saraj, Ismail Abu Omar et Talal Aruki. Abu Omar avait été blessé quelques mois plus tôt lors d'une frappe à Gaza, poussant Al Jazeera à tenter de se distancier de ses activités terroristes. Selon Tsahal, ces documents comprennent des tableaux de personnel, des listes de formations terroristes, des répertoires téléphoniques et des documents salariaux, constituant "une preuve irréfutable que ces individus servent d'opérateurs militaires pour des organisations terroristes à Gaza".