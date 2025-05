UN Watch conteste la reconduction de Francesca Albanese, rapporteure accusée d'antisémitisme

La reconduction de Francesca Albanese au poste de rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens fait l'objet de vives critiques. L'organisation UN Watch affirme que cette nomination est "nulle et non avenue" en raison de violations des procédures internes onusiennes. Dans une communication officielle adressée lundi au Secrétaire général António Guterres, le directeur exécutif d'UN Watch, Hillel Neuer, soutient que "le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Jürg Lauber, a dissimulé des objections cruciales de pays membres et de législateurs américains pendant le processus de renouvellement."

Neuer précise que "des lettres d'opposition formelles soumises par l'Argentine, la Hongrie, Israël, ainsi que par le représentant Brian Mast, président de la Commission des affaires étrangères, n'ont jamais été présentées aux membres du Conseil comme l'exige le règlement." Parallèlement, Neuer a exhorté le Secrétaire d'État américain Marco Rubio à agir immédiatement : "Francesca Albanese ne détient aucun mandat onusien, aucune immunité et peut être sanctionnée et se voir refuser l'entrée sur le territoire américain."

Il recommande au gouvernement américain de lui refuser un visa et de révoquer toute protection diplomatique. "Les individus qui soutiennent des organisations terroristes doivent faire face à des conséquences, notamment le refus de visa," a-t-il ajouté. Albanese, connue pour ses positions anti-israéliennes, a entamé jeudi son dernier mandat de trois ans. Sa partialité avait été exposée dès 2022 par des publications antisémites sur les réseaux sociaux, où elle affirmait que le "lobby juif" contrôlait les États-Unis. Plus récemment, elle a comparé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler et a qualifié la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza d'"illégale" et "disproportionnée".