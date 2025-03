Une cellule terroriste à l'origine de nombreuses attaques arrêtée en Judée-Samarie

Les forces de sécurité israéliennes ont mené une opération coordonnée qui a permis l'arrestation de trois suspects impliqués dans des activités terroristes en Judée-Samarie. L'enquête, menée conjointement par le Shin Bet et une unité d'opérations spéciales, a révélé des violences systématiques contre des civils et des soldats israéliens durant les années 2023 et 2024.

Ces actions hostiles incluent des jets de pierres contre les forces de Tsahal, des lancers de cocktails Molotov et de goudron sur des véhicules civils, ainsi que la pose et l'activation d'engins explosifs improvisés.

L'un des incidents les plus graves s'est déroulé le 21 janvier 2024, lorsque les trois hommes ont violemment attaqué un bus transportant une trentaine de civils. Leurs actions ont été particulièrement brutales : ils ont bombardé le véhicule de pierres et de bouteilles de goudron, blessant grièvement le chauffeur à la poitrine. La situation a frôlé la catastrophe lorsque le conducteur a miraculeusement réussi à arrêter le bus alors qu'il était sur le point de chuter dans une vallée.

Un autre incident tout aussi préoccupant s'est produit en août 2024. Les suspects ont activé un dispositif explosif complexe à proximité immédiate d'une implantation israélienne.