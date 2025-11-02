Une délégation de vingt influenceurs colombiens en Israël pour "constater la réalité du pays"

Dans le cadre d’une initiative du ministère israélien des Affaires étrangères visant à améliorer l’image du pays, une délégation de vingt influenceurs colombiens est arrivée en Israël cette semaine. Leur mission : présenter aux millions de followers sur les réseaux sociaux le « vrai Israël », au-delà des gros titres politiques.

La visite, dirigée par le ministre Gideon Saar, inclut Jérusalem, Tel Aviv et la mer Morte, avec des étapes dans des lieux emblématiques comme le centre Shalva dédié aux personnes handicapées, et Yad Vashem. Les participants comptent des millions d’abonnés; Parmi eux : Johanna Fadul (13 millions), Erika Nieto (4 millions) et Juan Camilo Gomez (3 millions).

Cette initiative intervient malgré les relations tendues entre Israël et la Colombie depuis que le président Gustavo Petro, proche de l’extrême gauche, a rompu les liens diplomatiques bilatéraux en mai 2024 et multiplié les mesures économiques et politiques hostiles envers l'Etat hébreu.

Les influenceurs affirment ne pas vouloir aborder la politique : Johanna Fadul, actirce à succès, a affirmé : « Je me sens plus en sécurité en Israël qu’en Colombie, et je trouve le pays magnifique. »

Erika Nieto, entrepreneuse spécialisée dans le lifestyle, la mode et la gastronomie, et propriétaire de quatre entreprises, a écrit après sa visite à Yad Vashem : « Je connaissais l'histoire grâce à l'école, mais voir les photos, les vidéos et les témoignages m'a bouleversée. » Juan Camilo Gomez, influenceur culinaire et touristique, était également présent. Lucia Aldana, l'ancienne reine de beauté colombienne, venue avec son mari et son fils, a déclaré : « Visiter Israël et Jérusalem est un rêve devenu réalité. »

Le projet fait partie d'un programme plus vaste lancé cet été par le ministère des Affaires étrangères et doté d'un budget sans précédent de dizaines de millions de dollars, afin de redorer l'image d'Israël à l'international. Ces dernières semaines, des délégations incluant des responsables religieux ainsi que des parlementaires américains ont été accueillies dans le cadre de cette initiative.